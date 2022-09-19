"Это наш город": новый дворец спорта появится в Некрасовке в начале 2023 года

В начале 2023 года в Некрасовке появится новый дворец спорта. Он готов на 80%. В данный момент в здании идет чистовая отделка, а вокруг благоустраивается территория.

В комплексе площадью более 20 тысяч квадратных метров будет несколько функциональных зон. Там откроют секции по плаванью, хоккею, фигурному катанию. В здании сделают зал для занятий скалолазанием и экстремальными видами спорта, скейт-парк и шахматный клуб.