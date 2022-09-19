"Это наш город": на севере Москвы благоустроили территорию школы № 1 449

На севере Москвы в районе Лианозово благоустроили территорию школы № 1 449. Она находится на Новгородской улице.

Для школьников сделали места для отдыха, баскетбольную, волейбольную, гандбольную площадки и зону для воркаута. Кроме того, обновили асфальт и бордюры, установили новые скамейки и веранды. Также привели в порядок автодром для обучения старшеклассников вождению.