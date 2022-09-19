"Это наш город": три дома по программе реновации готовят к заселению на востоке Москвы

На востоке Москвы готовят к заселению три дома по программе реновации. Новостройки находятся на Каскадной улице и улице 9 Мая. Квартиры в них получат более тысячи человек.

Записаться на осмотр квартир можно онлайн. Для этого у участников программы должна быть полная учетная запись на портале mos.ru. Уведомление о начале переселения жильцы также получат в электронном виде.