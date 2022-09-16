"Это наш город": на 13 станциях метро поменялся режим работы эскалаторов

На 13 станциях метро поменялся режим работы эскалаторов. Это станции мелкого заложения, на которых при строительстве устанавливали эскалаторы только на подъем, а для спуска люди использовали лестницу. Теперь же они будут работать в двух режимах.

Кроме того, на станциях установят дополнительные камеры видеонаблюдения и увеличат число сотрудников, следящих за безопасностью.