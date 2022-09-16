"Это наш город": комплексную реконструкцию 11 набережных проведут в Москве

Комплексную реконструкцию проведут на 11 столичных набережных. Работы планируют завершить в 2026 году. Ремонтировать будут набережные Марка Шагала, Тараса Шевченко, Крутицкую и другие.

На обновленных территориях расширят проезжую часть, где это необходимо, обустроят пешеходные зоны и велодорожки.