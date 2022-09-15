"Это наш город": 17 тыс московских пар планируют пожениться этой осенью

17 тыс московских пар планируют пожениться этой осенью. Чаще всего молодожены выбирают для заключения брака осенью сентябрь, он занимает в разные годы второе или третье место по популярности после августа и июля.

Отмечается, что пары часто совмещают свадьбу с другими праздниками. Выяснилось, что в 2022 году в выходные, приуроченные ко Дню города, с 9 по 11 сентября, поженились более 1,5 тысячи пар.