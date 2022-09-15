"Это наш город": Московский зоопарк объявил о сборе тыкв, кукурузы и желудей для животных

В Московском зоопарке 15 сентября стартует акция по сбору тыкв, кукурузы, подсолнухов, дубовых листьев и желудей для животных. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Отмечается, что сбор осуществляется на специальном пункте, который будет расположен на служебном входе в зоопарк по адресу Большая Грузинская улица, дом 1, строение 103. В пресс-службе пояснили, что тыквы и другие подарки послужат для обогащения среды обитания животных.