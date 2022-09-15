"Это наш город": работы на девяти станциях Большой кольцевой линии завершат до конца 2022

Работы на девяти станциях Большой кольцевой линии завершат до конца 2022 года, сообщили в департаменте строительства. Доделают семь новых станций: "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон" и "Кленовый бульвар". А на "Каширской" и "Варшавской" закончат реконструкцию.

Таким образом, к концу 2022 года Большая кольцевая линия полностью замкнется. Это будет самая протяженная кольцевая линия метро в мире – ее длина составит 70 километров.