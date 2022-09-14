"Это наш город": зону отдыха обустроили в районе Печатники

В Печатниках привели в порядок Народный парк. Там обустроили зону отдыха, отремонтировали покрытие спортивных площадок, сделали пешеходные и велодорожки, удобные спуски к воде.

Чтобы избежать подтопления, организовали русло сухого ручья. В парке появились информационные стенды, также территорию дополнительно озеленили – высадили десятки деревьев и кустарников.