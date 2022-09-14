"Это наш город": новый экопарк "Природный" появился в ТиНАО

В ТиНАО на месте пустыря появился экопарк "Природный". Его создали по программе "Мой район".

Специалисты обустроили зоны отдыха со смотровыми площадками, велодорожки и скейтпарк, сделали футбольную площадку, игровые комплексы и хоккейную коробку. Также приведи в порядок набережную реки Десны, установили качели. Через реку проложили три пешеходных моста. А в парке высадили сотни кустарников и деревьев.