"Это наш город": "Московское долголетие" 20 сентября проведет показ мод

"Московское долголетие" 20 сентября проведет показ мод. Транслировать мероприятие будут в прямом эфире на портале "Я дома".

Свои работы представлять более 50 участников проекта "Мастерская дизайнеров". В тандеме с известными российскими модельерами они подготовили авторские коллекции одежды. На создание каждой ушло около двух месяцев. Коллекции покажут модели в возрасте старше 55 лет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.