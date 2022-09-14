"Это наш город": павильоны "Здоровая Москва" завершают свою работу

Павильоны "Здоровая Москва" завершают свою работу. Пациентов будут принимать до 20:00 14 сентября. В департаменте здравоохранения сообщили, такое решение принято из-за плохой погоды. В дальнейшем горожане смогут, как и прежде, пройти диспансеризацию в поликлиниках. Сделать это можно по месту прикрепления и по предварительной записи.

Попасть на прием к врачу помогут онлайн-сервисы. На портале mos.ru, сайте emias.info или в аналоговом мобильном приложении нужно выбрать пункт "Диспансеризация".