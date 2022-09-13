"Это наш город": лекции для участников проекта "Московское долголетие"

Более 20 столичных вузов приглашают на лекции участников проекта "Московское долголетие". Они предлагают горожанам старшего поколения около 70 курсов по разным направлениям. Среди них – иностранные языки, литература, рисование, психология, финансовая грамотность и другие. Занятия проходят очно и онлайн.

Ждут слушателей и в "Серебряном университете". В нем можно пройти не только обучающие курсы, но и получить новую специальность.