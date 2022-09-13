"Это наш город": в Москве стартовал конкурс на новое название для сервиса Face Pay

Москвичам предложат выбрать название сервиса Face Pay на русском языке. Лучшие варианты определят на конкурсе, который проводит Дептранс.

Победителя ждет приз – три года бесплатных поездок в городском транспорте с помощью Face Pay. Сервис заработал на всех станциях метро еще год назад, а с этой осени такой способ оплаты доступен на всех станциях МЦК.