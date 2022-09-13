"Это наш город": лекторий "Здоровая Москва" проведет последнюю лекцию в "Зарядье"

Лекторий "Здоровая Москва" приглашает на встречу 17 сентября. Это будет заключительная лекция. Ее проведут в большом амфитеатре парка "Зарядье".

Врачи расскажут, как оставаться здоровым и наслаждаться жизнью в любом возрасте. Также личным опытом поделится телеведущая Яна Чурикова и певец Давид Манукян. Проверить свое здоровье москвичи по-прежнему могут без предварительной записи в павильонах "Здоровая Москва".