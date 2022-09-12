"Это наш город": 16 тыс москвичей трудоустроились при поддержке центра занятости населения

Почти 16 тысяч москвичей до 30 лет трудоустроились при поддержке столичного центра занятости населения "Моя работа". Специалисты помогают подобрать вакансии, составить резюме, предлагают тренинги по самопродвижению.

Среди молодежи больше всего востребованы профессии бухгалтера, делопроизводителя и юриста. Многих интересуют альтернативные формы занятости, например, самозанятость.