"Это наш город": на месте кинотеатра в Коньково появится многофункциональный центр

На юго-западе Москвы в районе Коньково завершают реконструкцию бывшего кинотеатра "Витязь". Теперь это многофункциональный центр с пятью кинозалами, супермаркетом, магазинами, отделением банка, салоном красоты, фудкортом и подземной парковкой.

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