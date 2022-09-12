"Это наш город": подросткам разрешили вносить данные в электронные медкарты

Подростки с 15 лет теперь могут самостоятельно вносить данные в свои электронные медкарты. Для этого нужно зайти в раздел "Мои данные".

Раньше это могли сделать только совершеннолетние. Всего за два года москвичи внесли более 800 тысяч записей в свои электронные карты. Это помогает врачам видеть более полную картину состояния здоровья пациента.

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