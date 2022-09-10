"Это наш город": 22 московских парка участвуют в Дне города

В 22 столичных парках подготовили программу ко Дню города 10 и 11 сентября. Жителей столицы и туристов приглашают посмотреть театральные постановки, послушать концерты и побывать на ярмарке в Измайловском, Лианозовском, Бабушкинском парках.

В парках пройдет больше 100 мероприятий. К примеру, посетители сада "Эрмитаж" смогут увидеть спектакли из репертуара сразу 10 театров. Детские спектакли можно посмотреть в Воронцовском парке.