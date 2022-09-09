"Это наш город": три поликлиники открыты в разных округах Москвы после реконструкции

После ремонта по новому стандарту в столице открылись еще три поликлиники. Сергей Собянин сообщил, что они находятся на 2-й Владимирской улице, Шмитовском проезде и улице Мосфильмовской.

Специалисты полностью перестроили помещения, обновили коммуникации и фасады, установили новое медоборудование. Всего в программу комплексной реконструкции вошло 201 здание.