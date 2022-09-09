"Это наш город": самой популярной станцией МЦК за 6 лет работы стала Нижегородская

Нижегородская признана самой популярной станицей МЦК в 2022 году. В будни ее посещают почти 50 тысяч пассажиров. Сразу после запуска этот показатель был в четыре раза меньше.

На МЦК ежедневно совершается более 500 тысяч поездок. Больше всего востребованы пересадочные станции. МЦК запустили в 2016 году. По нему ездят поезда Ласточка, в которых есть туалеты, система климат контроля и Wi-Fi.