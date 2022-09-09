"Это наш город": праздничные салюты по случаю 875-летия Москвы пройдут на 23 площадках

Праздничные фейерверки в День города запустят по всей столице. Всего будет 23 площадки – это и парки, и высотные точки.

10 сентября в 21:00 будет более 30 тысяч залпов. Самыми популярными традиционно станут места на Москворецкой набережной, в парке Победы на Поклонной горе, а также акватория Москвы-реки в Печатниках, Парк Горького, Южное Бутово и Таганский парк.