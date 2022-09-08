"Это наш город": более 420 культурных мероприятий пройдут в Москве в День города

В честь 875-летия Москвы в период с 9 по 12 сентября в столице состоятся более 420 культурных мероприятий. Мероприятия для жителей столицы состоятся в библиотеках, парках, школах искусств, а также сети кинотеатров "Москино".

Так, в Музее Москвы 10 сентября состоится "Краеведческий марафон". А в библиотеке-читальне имени Александра Пушкина проведут экскурсию по местам, связанным с историей Немецкой слободы. Самые большие праздничные площадки организуют в центре города. На Тверской устроят народные гуляния.