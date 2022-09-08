"Это наш город": в столице завершается благоустройство более 2,5 тысячи дворов

В Москве завершается благоустройство более 2,5 тысячи дворов. В данный момент работы находятся на финальной стадии и все планируют закончить в сентябре.

Проекты были разработаны с учетом пожеланий жителей. Самые частые просьбы от москвичей – добавить зелени, сделать дополнительное освещение, оборудовать детские и спортивные площадки. Также на всех территориях заменили асфальт, сделали удобные парковки.