"Это наш город": турникеты с Face Pay в столичном метро стали работать в 3 раза быстрее

Турникеты с технологией Face Pay в столичном метро теперь работают в три раза быстрее. Специалисты обновили оборудование и программное обеспечение.

Теперь Face Pay работает на всех станциях метро, а в сентябре в полноценном режиме появится по всему МЦК. Она позволяет пассажирам бесконтактно оплачивать проезд при помощи системы распознавания лиц, нужно только посмотреть в камеру на турникете.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.