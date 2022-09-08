"Это наш город": в Москве досрочно включат отопление в медучреждениях и детских садах

В Москве досрочно включат отопление в медицинских учреждениях и детских садах. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков. Подключение происходит после подачи соответствующей заявки.

Решение о дате начала отопительного сезона во всем городе примут позднее, исходя из погодных условий. Эта процедура занимает несколько дней. Сначала тепло получают социальные объекты, затем жилые дома и предприятия.