"Это наш город": в столице открылась продажа билетов на колесо обозрения "Солнце Москвы"

На колесо обозрения "Солнце Москвы" начали продавать онлайн-билеты. Первый сеанс состоится 10 сентября в 16:00. Аттракцион будет работать ежедневно. С понедельника по четверг – с 10:00 до 22:00, а с пятницы по воскресенье – с 10:00 до полуночи. Посещение колеса обозрения организовано по сеансам.

Пока билеты можно купить онлайн. После открытия аттракциона купить билет можно будет также в кассах и терминалах на территории "Солнца Москвы". Для детей до 3-х лет посещение аттракциона бесплатно.