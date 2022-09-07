"Это наш город": в столице ко Дню города началась генеральная уборка

В столице ко Дню города началась генеральная уборка. Специалисты уже привели в порядок около двух тысяч инженерных сооружений: мосты, тоннели, причалы, а также фонтаны и памятники.

В ближайшие дни на улицах города станет больше цветов. В первую очередь речь идет о клумбах в центральных районах и вдоль основных магистралей. Празднование Дня города пройдет 10 и 11 сентября.