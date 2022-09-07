"Это наш город": восемь домов демонтировали по программе реновации в августе

В августе по программе реновации в столице снесли восемь домов. Работы проводили в районах Западное Дегунино, Проспект Вернадского, Косино-Ухтомский и Восточное Бирюлево. Около тысячи жителей расселенных домов получили квартиры с улучшенной отделкой в новостройках.

В этом году под программу реновации город выделил более 100 участков. Там возводят новое жилье и создают необходимую инфраструктуру.