"Это наш город": акцию "Миллион призов" проведут в Москве в сентябре

Москвичи могут выиграть автомобиль или баллы для покупок – в сентябре в столице проведут акцию "Миллион призов". Она приурочена к предстоящим муниципальным выборам.

В списке участников акции также есть компании, которые оказывают содействие культурно-просветительским проектам и научным разработкам. Полный список можно найти на сайте "Миллион призов".