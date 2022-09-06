"Это наш город": в столице началась генеральная предпраздничная уборка

Москва готовится к Дню города. В 2022 году столице исполнится 875 лет. Торжественные мероприятия намечены на 10 и 11 сентября.

В столице началась генеральная предпраздничная уборка. В метро и пересадочных узлах центрального кольца промоют вестибюли и станции, в общей сложности – 780 тысяч квадратных метров. Кроме того, специалисты почистят стеклянные фасады и прилегающие территории. Уборка пройдет во всех автобусах и электробусах. Санитарная обработка ждет также все остановочные павильоны.