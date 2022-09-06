"Это наш город": в Москве открылись 5 поликлиник после реконструкции ко Дню города

Ко дню города в разных районах Москвы открываются поликлиники после реконструкции. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Четыре детские поликлиники заработали в Строгине, Чертанове Южном, Черемушках и Выхине-Жулебине. Одна для взрослых заработала в Северном Тушине. В них медицинскую помощь могут получить почти 90 тысяч жителей.