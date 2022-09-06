"Это наш город": Московский зоопарк теперь работает на час меньше

Московский зоопарк теперь работает на час меньше. Сотрудники объясняют это сокращением светового дня. Зайти в гости к обитателям зоопарка можно с 09:00 до 20:00. Вход на территорию будет открыт до 19:00.

Сотрудники зоопарка просят не обижаться на своих подопечных, если кто-то из них не захочет выходить и показываться на глаза посетителям. Животные начинают готовиться к зиме.