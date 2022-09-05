"Это наш город": выставка "Москва – город мастеров" открылась на Гоголевском бульваре

Выставка "Москва – город мастеров" открылась на Гоголевском бульваре. На ней можно увидеть портреты победителей специализированного конкурса и услышать истории от представителей более 20 профессий. Выставочная экспозиция на Гоголевском бульваре будет доступна до 18 сентября.

Ежегодно в конкурсе принимают участие около 20 тысяч человек. Стать участником может любой желающий, независимо от трудового стажа. Помимо дипломов, победители и призеры получат денежные гранты.