"Это наш город": территорию школы обновили на Дегунинской улице

На севере Москвы обновили территорию еще одной школы. Она находится на Дегунинской улице. У детей появилась спортивная площадка с зоной воркаута, стол для настольного тенниса, игровой комплекс.

Также рабочие заменили асфальт, установили бордюры, высадили деревья и кустарники. Благоустройство провели в рамках проекта "Мой район".