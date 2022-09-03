"Это наш город": строительство ТПУ "Петровско-Разумовская" завершат в 2022 году

В 2022 году завершат строительство транспортно-пересадочного узла "Петровско-Разумовская" и всей инфраструктуры. Этот ТПУ свяжет север и запад города.

Жителям Бутырского, Тимирязевского районов и Марфина станет удобнее добираться в разные районы города. В состав ТПУ также войдет одноименная станция МЦД-1. Она готова более чем на треть – уже сделали платформу.