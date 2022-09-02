"Это наш город": первый дом по программе реновации расселили в Войковском районе Москвы

Первый дом по программе реновации расселили в Войковском районе столицы. Речь идет о доме № 5 на улице Нарвской. 86 семей из указанной пятиэтажки получили новые квартиры в расположенном в 60 метрах от старого дома здании.

Старый дом готовят к демонтажу, чтобы на его месте в будущем возвести новостройку для следующего волнового переселения. В общей сложности в Войковском районе предстоит расселить еще 32 дома.