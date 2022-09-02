"Это наш город": в будущем парке "Яуза" появится кафе на склоне

В будущем парке "Яуза" появится кафе на склоне. Территориально кафе будет рядом с пересечением Широкой и Енисейской улиц.

Его уже начали строить. Рабочие занялись стенами и кровлей. Совсем скоро павильон начнут остеклять. По проекту рядом с кафе обустроят большую террасу, у детей появится современная площадка с горками. Работы по устройству кафе планируют завершить в 2022 году.