"Это наш город": все жилые дома и соцобъекты Москвы подготовили к отопительному сезону

Все жилые дома, школы, детские сады, административные и нежилые здания в Москве готовы к отопительному сезону. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Работы были проведены в срок. Специалисты проверили 74 тысячи объектов. Подготовка к осенне-зимнему периоду началась в мае сразу после отключения отопления. За это время сотрудники городских служб провели испытания теплосетей. Там, где было необходимо, отремонтировали теплостанции. Также подготовили ТЭЦ, котельные, водопроводные, газовые и электрические сети, протестировали все системы и оборудование, чтобы обеспечить их бесперебойную работу.