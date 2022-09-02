"Это наш город": на МЦД построят 44 транспортных сооружения

На пересечении путей Московских центральных диаметров и автомобильных дорог построят 44 транспортных сооружения. Больше всего объектов появятся на МЦД-2 и МЦД-3. Там планируют возвести 12 тоннелей и путепроводов. Еще 11 дорожных сооружений возведут на МЦД-3.

Также благоустраивают территорию возле станции МЦД-4 Толстопальцево. Главная задача – создать комфортный пешеходный маршрут.