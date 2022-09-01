"Это наш город": на ВДНХ пригласили отметить День знаний

С 1 по 5 сентября на ВДНХ пройдет серия познавательных мероприятий, приуроченных к началу нового учебного года. Мастер-классы, экскурсии, квесты и научные шоу рассчитаны на детей и подростков.

В День знаний вход на некоторые музейные площадки будет бесплатным для школьников. В Музее слова подготовили занятия по древнерусской письменности. В Центре космонавтики покажут макет орбитальной станции "Мир" и подлинный спускаемый аппарат корабля "Союз".