"Это наш город": цифровые электрокардиографы получили столичные поликлиники

Столичные поликлиники получили цифровые электрокардиографы с искусственным интеллектом. Закупили почти тысячи аппаратов.

Новые технологии упрощают работу медицинских работников, а также ускоряют постановку диагноза для пациента. Все эти устройства подключат к единой цифровой платформе здравоохранения. Результаты ЭКГ попадут напрямую в систему, где умные алгоритмы расшифруют данные и сформируют заключение. А врач уже может согласиться с ним или скорректировать.

Кроме того, и сами пациенты получат доступ к цифровым кардиограммам. Вся информация об исследовании попадет в электронную медицинскую карту.