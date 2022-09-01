"Это наш город": территорию столичной школы № 2127 привели в порядок на Салтыковской улице

На Салтыковской улице привели в порядок территорию возле школы № 2127. Там появился огромный спортивный кластер. Основная концепция была разделить школьную территорию на несколько зон – спортивная, зоны для игры и пространство ожидания для родителей.

Спортплощадка рассчитана для всех желающих, туда можно пройти до 21:00.

Также вдоль лесопарка от улицы Николая Старостина до Городецкой улицы организовали пешеходный променад. Все работы прошли в рамках программы "Мой район".