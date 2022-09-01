"Это наш город": в столице появился новый речной маршрут "Лужники"

В столице появился новый речной прогулочный маршрут "Лужники". Он проходит через парк "Зарядье", Нескучный сад и другие достопримечательности. Пока маршрут работает в тестовом режиме.

Также в столице работает онлайн-сервис для судовладельцев, которые теперь закрепляют за собой график работ. Благодаря этому речные суда начали ходить по расписанию, без задержек и по определенным маршрутам. Купить билеты можно тоже онлайн.