"Это наш город": москвичи смогут выбрать названия улиц и станций метро

Москвичи проголосуют в "Активном гражданине" за названия улиц и станций метро. В рамках первого голосования жители столицы должны выбрать название для станции метро, которая откроется в составе Солнцевской линии.

Второе голосование создано, чтобы определиться с названием для конечной станции на Троицкой линии метро. Дать название нужно и Проектируемому проезду № 2095, который расположен вдоль корпусов ФГУП "Московский эндокринный завод" в районе Соколиная Гора.

Четвертое голосование предлагает москвичам выбрать название для сквера в районе Хамовники, который располагается между Комсомольским проспектом и Крымским проездом неподалеку от Дипломатической академии МИД России.