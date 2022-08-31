"Это наш город": новые скоропомощные стационарные комплексы объявили набор персонала

Новые скоропомощные стационарные комплексы объявили массовый набор персонала. Медучреждения будут работать на базе шести крупнейших клиник столицы.

Они готовый принять 2 000 сотрудников – от терапевтов до нейрохирургов. Все соискатели пройдут специальную программу подготовки.