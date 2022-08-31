"Это наш город": между будущими станциями "ЗИЛ" и "Крымская" построят перегонный тоннель

Между будущими станциями "ЗИЛ" и "Крымская" строят перегонный тоннель. Его проходку на Троицкой линии метро начал комплекс "Александра", которому предстоит преодолеть более одного километра.

Главная особенность тоннеля – сложная геология, а на поверхности проходят пути РЖД и МЦК. Несмотря на это, прекращать движение по Центральному кольцу на время работ не будут. Троицкая линия метро станет самой протяженной в московском метро – 40 километров.