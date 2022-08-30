"Это наш город": первый кластер "Ломоносов" планируют достроить в 2022 году

В 2022 году планируют достроить первый кластер "Ломоносов" на территории инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы". Там откроют сотни новых научных лабораторий и передовых предприятий.

Кластер станет частью большого Инновационного технического центра в МГУ. Он займет территорию между Ломоносовским проспектом, Мичуринским и проспектом Вернадского. Появится более тысячи рабочих мест для молодых ученых и студентов технических университетов.