"Это наш город": почти 200 домов построили по программе реновации в Москве

Почти 200 домов построили по программе реновации в Москве. Каждый дом строят по индивидуальному проекту.

Программа переселения жителей из старых зданий в новостройки идет в соответствии с графиком. Рядом с новыми домами возводят новую инфраструктуру – новые детские сады, школы, поликлиника и спортивные центры.