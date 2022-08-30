"Это наш город": Собянин сообщил о программе "Мой район" в Раменках и Очаково-Матвеевском

Сергей Собянин рассказал о развитии программы "Мой район" в Раменках и Очаково-Матвеевском. На Воробьевых горах уже этой зимой заработают три горнолыжных спуска и прыжковые трамплины. Появятся веревочный и экстрим-парки, специалисты благоустроят аллею спортивной славы, которая соединяет станцию метро "Воробьевы горы" с канатной дорогой и набережной.

Кроме того, в Раменках на киностудии "Мосфильм" доделывают новый павильон и киноконцертный комплекс. В районах активно решается проблема транспортной доступности, в следующем году откроют станцию будущего МЦД-4 Поклонная.